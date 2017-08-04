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Диски из серебра и сплавов на его основе

 

Применение: в приборостроении и других отраслях

Нормативный документ: СТО 00195200-102-2017

Материал: серебро марок Ср99,99; Ср99,9*.

*По согласованию возможно изготовление дисков из других сплавов на основе драгоценных металлов.

Доступные материалы и размеры:

СплавДиаметр, мм   Толщина, мм
МинМаксМинМакс
Серебро
СрМ 92,5
СрМ 875
СрМ 90
СрМ 97
СрМ 916
СрМ 925
СрМ 960
СрПл 96-4
СрПд 80-20
СрПд 96-4
2.0300.00.16.0

По действующему стандарту поставка производится в твердом (неотожжённом) состоянии. По согласованию с потребителем возможна поставка дисков в мягком (отожжённом) состоянии.

Как сделать заказ

Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.

Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции: 

Группа продукцииВид продукцииОбязательная информация о продукцииДополнительная информация о продукции Информация об объёмах поставки
ПолуфабрикатыДиски

1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве;

2. Геометрические размеры либо чертёж изделия;

3. Состояние поставки (Т/М).

Нормативный документ

Количество и единицы измерения

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