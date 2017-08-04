Диски из серебра и сплавов на его основе

*По согласованию возможно изготовление дисков из других сплавов на основе драгоценных металлов.

Применение: в приборостроении и других отраслях

Доступные материалы и размеры:

По действующему стандарту поставка производится в твердом (неотожжённом) состоянии. По согласованию с потребителем возможна поставка дисков в мягком (отожжённом) состоянии.

Как сделать заказ

Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.

Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции: