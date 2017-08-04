Диски из серебра и сплавов на его основе
Применение: в приборостроении и других отраслях
Нормативный документ: СТО 00195200-102-2017
Материал: серебро марок Ср99,99; Ср99,9*.
*По согласованию возможно изготовление дисков из других сплавов на основе драгоценных металлов.
Доступные материалы и размеры:
|Сплав
|Диаметр, мм
|Толщина, мм
|Мин
|Макс
|Мин
|Макс
Серебро
СрМ 92,5
СрМ 875
СрМ 90
СрМ 97
СрМ 916
СрМ 925
СрМ 960
СрПл 96-4
СрПд 80-20
СрПд 96-4
|2.0
|300.0
|0.1
|6.0
По действующему стандарту поставка производится в твердом (неотожжённом) состоянии. По согласованию с потребителем возможна поставка дисков в мягком (отожжённом) состоянии.
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
|Группа продукции
|Вид продукции
|Обязательная информация о продукции
|Дополнительная информация о продукции
|Информация об объёмах поставки
|Полуфабрикаты
|Диски
1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве;
2. Геометрические размеры либо чертёж изделия;
3. Состояние поставки (Т/М).
Нормативный документ
|Количество и единицы измерения